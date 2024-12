Mistermovie.it - Mister Movie | Box Office Kraven il cacciatore fa fiasco all’apertura con 11 milioni, mentre Oceania 2 supera i 700 milioni

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il primo film Marvel vietato ai minori prodotto da Sony,il, è stato un disastro al botteghino durante il weekend di debutto. Nonostante l’attesa per il nuovo capitolo dell’universo di Spider-Man, il film ha deluso le aspettative sia in termini di incassi che di accoglienza critica.Un Debutto Deludente al BoxperilCon un incasso di appena 11di dollari negli Stati Uniti,ilsi è posizionato al terzo posto dietro ai successi di2 e Wicked, che hanno dominato il fine settimana del Ringraziamento. Questo risultato lo rende il peggior debutto di sempre per un film basato su un fumetto Marvel prodotto da Sony.Anche rispetto ad altri titoli Marvel,rappresenta un record negativo: uno dei peggiori incassi iniziali di sempre per una pellicola ispirata a un personaggio del celebre universo, senza considerare l’inflazione.