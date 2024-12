Iltempo.it - Maratona per via libera. Manca accordo ma verso fiducia in Aula

Un muro contro muro che rallenta il cammino della manovra. Quando è stato esaminato meno della metà del fascicolo di emendamenti, la conferenza dei capigruppo prende atto che non c'èsu nulla, nemmeno sui tempi da darsi per terminare l'esame. Le opposizioni respingono la proposta del presidente della Camera Lorenzo Fontana di chiudere l'esame entro domattina, prima dell'intervento alla Camera della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Europeo, per poi portare il testo mercoledì. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani tira le somme: "La riunione della capigruppo serviva per stabilire un cronoprogramma teorico. Non c'è perché non c'è l'unanimità". Ma la maggioranza punta ad andare inentro mercoledì, per poi chiudere i lavori, ricorrendo alla, entro venerdì 20 dicembre.