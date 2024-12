Panorama.it - Manovra finanziaria: l'approdo in aula slitta a mercoledì

Si fermano i lavori della Commissione Bilancio, che si riaggiornerà in nottata,quindi a, su decisione dei capigruppo della Camera, l'dellain. Servirà almeno un altro giorno prima di arrivare al voto del testo definitivo della. Nel frattempo però sono già molte le novità apportate, con alcune misure che sono state quasi riscritte a seguito degli emendamenti dei relatori e del Governo arrivati negli ultimi mesi. Ecco quindi che la tassa sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di criptovalute scende dal 42% previsto inal 26% nel 2025 (nel 2026 salirà al 33%); tuttavia, sparisce la soglia di applicabilità di 2000 euro, tradotto, la tassa verrà applicata a tutte le transazioni, non importa quanto piccole.Il Governo ha poi deciso l’abbattimento dell’Ires di quattro punti percentuali per le imprese che accantoneranno in una riserva l’80% o più degli utili e ne reinvestiranno il 30% per acquistare beni strumentali nuovi.