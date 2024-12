Gqitalia.it - LuisaViaRoma e K-Way salgono in alta quota per un'esclusiva Winter Escape

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Dopo l'edizione estiva dello scorso giugno,è tornata con il secondo capitolo del progettos in una declinazione invernale, tutta innevata, in collaborazione con K-Way.è stata l'occasione per celebrare la stagione invernale grazie a un'esperienzariservata a un gruppo di talent e giornalisti, pensata per esre il catalogo di proposte invernali per donna, uomo – comprensive di accessori e prodotti beauty –, tutte disponibili online e in-store da.Gita in slitta durantePh Giorgio LunaL'hotel Le Massif nel cuore di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, ha ospitato lo speciale evento organizzato dae K-Way; quest'ultimo sempre più specializzato nella realizzazione di capi per lo sci, oltre che per i suoi più tradizionali pezzi di outerwear contraddistinti dal nastro blu, arancione e giallo.