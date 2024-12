Sport.quotidiano.net - Liga, ko del Barça e pareggio del Real. L’Atletico vince ancora

Roma, 16 dicembre 2024 – Qualche settimana fa, Hansi Flick sembrava avere il controllo assoluto della, con il Barcellona in testa che sembrava praticamente irraggiungibile. Dopo un mese horror, invece, i blaugrana hanno perso tutto il vantaggio accumulato all’inizio della stagione, centrando un solo successo nelle ultime cinque e perdendo il primato in solitaria. A seguito della clamorosa sconfitta rimediata ieri sera tra le mura amiche contro il Leganés e della vittoria di misura delMadrid, infatti, i blaugrana sono costretti a condividere la testa della classifica proprio con la squadra di Simeone, che potenzialmente potrebbe addirittura staccare il, in quanto ha una partita da recuperare. Ilsegue a distanza ravvicinata, con un solo punto di distacco dalle capoliste: contro il Rayo Vallecano, Ancelotti e i suoi hanno rimediato solo un punto a seguito del 3-3 definitivo del Campo de Futbol de Vallecas.