Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 16 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162024. ARIETE Oggi Luna nel segno del Cancro mette alla prova la vostra pazienza. Controllatevi in casa e pure in amore, ci sarà anche un momento romantico, ma non tiratevi indietro nel lavoro. Il vostro autunno si conclude con un piccolo risentimento che covate nel cuore, parlate con le persone interessate e vedrete che è possibile arrivare a un chiarimento. TORO Come i minatori irlandesi di una volta: tutta la settimana a produrre. Regalatevi però anche un po' di divertimento, svegliate i parenti che dormono. La fredda Venere disturba più i vostri reni e la vostra digestione, la vita amorosa è oggi protetta dalla Luna, risolutiva anche per la casa, figli, nipoti.