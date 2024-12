Lazio-Inter su Dazn ma non per tutti | chi potrà vederla GRATIS

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Questa sera la partita, valida per la 16ª giornata di Serie A, sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma, solo fino a un massimo di 2 milioni di spettatori simultanei. Questo avviene grazie all’iniziativa promozionale “Try and Buy”, già utilizzata in occasione di Milan-Napoli.Come vederesuL’evento sarà accessibile senza abbonamento, semplicemente registrandosi gratuitamente ae selezionando l’evento sulla home page. Sarà possibile seguire il match tramite smartphone, Smart TV o altri dispositivi compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.L’di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, sfida laguidata da Marco Baroni in un big match che promette spettacolo.