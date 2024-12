Calciomercato.it - Lazio-Inter, emozione Olimpico: gli striscioni per Mihajlovic e per Flavio e Francesco

Il ricordo di due simboli biancocelesti a cui sia Baroni che Inzaghi, insieme alle tifoserie, hanno reso omaggio prima del matchhanno la classifica in comune, ma anche un passato fatto di giocatori leggendari e simboli che hanno vestito entrambe le maglie. Come Sinisa, mai dimenticato da nessuno ma amato e celebrato soprattutto qui a Roma. E il big match di questa sera arriva proprio nel giorno del secondo anniversario della morte dell’ex campione serbo.Striscione per(LaPresse) – calciomercato.itIn Curva Nord prima del fischio d’inizio è comparso uno striscione per ricordarlo: “Sinisa per sempre”. E poi ovviamente i cori dedicati, cantati da tutto lo stadio, laziali eisti che come sempre all’sono arrivati in massa. Un momento toccante, così come lo è stato quello per, i due gemelli tifosi biancocelesti scomparsi di recente a distanza di un mese circa.