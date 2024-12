Lanazione.it - La gara dei presepi. Inviate le foto più belle

Quest’anno c’è un motivo in più per cimentarsi nella costruzione del presepe, e l’occasione viene fornita dai due parroci dell’unità pastorale Santa Maria Assunta – S. Antonio di Montecatini Terme, don Gianluca Diolaiuti e don Francesco Gaddini. Si tratta di una "Mostra dei" che offre a chiunque la possibilità di partecipare inviando lagrafia del proprio presepe casalingo. Famiglie, bambini, giovani, adulti, anziani, sia parrocchiani che non: chiunque può prendere parte a questa iniziativa che rinnova questa bella tradizione natalizia, bastagrafare il presepe fatto a casa e inviare lacon il proprio nome al numero della parrocchia: 057279429, si tratta di un numero fisso, ma abilitato a ricevere immagini e messaggi Whatsapp. "Con i catechisti delle due famiglie parrocchiali – afferma il parroco don Gianluca – abbiamo pensato di proporre questa mostra per uscire dalla logica della competizione e dell’antagonismo, per vivere uno stile di condivisione e di collaborazione, nel quale tutti hanno l’opportunità di contribuire a costruire la comunità, proprio partendo dall’ambiente domestico, per arrivare alla parrocchia, che è la casa di tutti".