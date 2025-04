Migranti | a bordo della Humanity 1 ci sono 40 minori costretti a sbarcare a Genova con il mare mosso

Humanity 1, la nave umanitaria della Ong tedesca Sos Humanity, ha soccorso 88 persone a largo della Libia: il racconto di Lidia Ginestra Giuffrida a bordo della nave. Leggi su Fanpage.it Mercoledì notte la1, la nave umanitariaOng tedesca Sos, ha soccorso 88 persone a largoLibia: il racconto di Lidia Ginestra Giuffrida anave.

Migranti, a Genova lunedì la nave Humanity 1 con 88 persone a bordo. Migranti: a bordo della Humanity 1 ci sono 40 minori costretti a sbarcare a Genova, con il mare mosso. La nave Humanity 1 in viaggio verso Genova con a bordo 88 persone. In arrivo la nave Humanity con 71 migranti a bordo: previsto lo sbarco a Fabbrica Vecchia. Nave Humanity sbarcata a Ravenna: a bordo 71 profughi, tra cui 21 minori. RAVENNA: Migranti, attesa la Humanity 1 con 71 persone a bordo | VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Migranti: a bordo della Humanity 1 ci sono 40 minori costretti a sbarcare a Genova, con il mare mosso - Mercoledì notte la Humanity 1, la nave umanitaria della Ong tedesca Sos Humanity, ha soccorso 88 persone a largo della Libia: il racconto di Lidia Ginestra ... (fanpage.it)

Migranti, a Genova lunedì la nave Humanity 1 con 88 persone a bordo - La nave Humanity One, con a bordo 88 migranti, approderà nel porto di Genova nella serata di lunedì 7 aprile. Lo fa sapere la prefettura. L'approdo della nave è previsto alla banchina Doria Ponente. (genova.repubblica.it)

"Humanity 1" soccorre 88 migranti, assegnato il porto di Genova - Nella sera di mercoledì 2 aprile scorso la “Humanity 1” ha soccorso 88 persone in due interventi avvenuti in acque internazionali. Tra i salvati diverse donne, bambini piccoli e minori non accompagnat ... (rainews.it)