Ingresso Libero all’Area Sacra di Largo Argentina

Leggi su Funweek.it

Domenica 6 Aprile apre gratuitamente al pubblico l’Areadiin occasione della Domenica al Museo.Appuntamento a via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19, ultimoore 18.La storia millenaria dell’Areadi, dal 20 giugno dello scorso anno, si offre al pubblico con un nuovo percorso che per la prima volta consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico, leggendone le fasi di vita dall’età repubblicana attraverso l’epoca imperiale e medievale, fino alla riscoperta avvenuta nel secolo scorso con le demolizioni degli anni Venti.LEGGI ANCHE: — Romadi Torre, sai perché si chiama così? Non c’entra niente l’, bensì StrasburgoI lavori, condotti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono stati resi possibili grazie a un atto di mecenatismo da parte della Maison Bulgari.