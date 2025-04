Montecarlo il sorteggio | pericolo Zverev per Berrettini e Musetti Alcaraz aspetta Fognini

Montecarlo, al via lunedì 7 aprile. Saranno sei i tennisti azzurri impegnati nel tabellone principale: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e la wild card Fabio Fognini. Oggi, venerdì 4 aprile, si è svolto il sorteggio, con gli azzurri che hanno scoperto i prossimi e possibili avversari sulla strada per la finale. Lorenzo Musetti al primo turno sfiderà un qualificato, uno tra il ceno Jiri Lehecka o lo statunitense Sebastian Korda e al terzo turno potrebbe affrontare Alexander Zverev, numero due del mondo che nel ranking rincorre il primo posto di Jannik Sinner. Stessa sorte potrebbe capitare a Matteo Berrettini, che dopo aver esordito contro un qualificato potrebbe trovarsi di fronte proprio Sascha. .com - Montecarlo, il sorteggio: pericolo Zverev per Berrettini e Musetti, Alcaraz aspetta Fognini Leggi su .com (Adnkronos) – Manca sempre meno al Masters 1000 di, al via lunedì 7 aprile. Saranno sei i tennisti azzurri impegnati nel tabellone principale: Lorenzo, Matteo, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e la wild card Fabio. Oggi, venerdì 4 aprile, si è svolto il, con gli azzurri che hanno scoperto i prossimi e possibili avversari sulla strada per la finale. Lorenzoal primo turno sfiderà un qualificato, uno tra il ceno Jiri Lehecka o lo statunitense Sebastian Korda e al terzo turno potrebbe affrontare Alexander, numero due del mondo che nel ranking rincorre il primo posto di Jannik Sinner. Stessa sorte potrebbe capitare a Matteo, che dopo aver esordito contro un qualificato potrebbe trovarsi di fronte proprio Sascha.

Sorteggio Montecarlo, gli avversari di Musetti, Berrettini e gli altri azzurri. Montecarlo, il sorteggio: pericolo Zverev per Berrettini e Musetti, Alcaraz aspetta Fognini.

