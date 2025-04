Liberoquotidiano.it - Bruno Vespa il Papa: una bella pagina di giornalismo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Cinque Minuti) Unadiè stata offerta dal “cronista”in questi giorni. Martedì sera ha iniziato con una puntata di Cinque Minuti dedicata al rapporto del giornalista aquilano conGiovanni Paolo II, scomparso 20 anni fa, partendo dal suo primo colloquio con lui realizzato nel novembre del '77,11 mesi prima della sua elezione a Pontefice, passando per la sua intervista ad Ali Agca nel 2000 e per la telefonata di Wojtyla durante Porta a Porta del 13 ottobre 1998. Il racconto è poi proseguito in seconda serata con un'intensa prima parte di Porta a Porta incentrata sulla figura del Santo Padre polacco identificato come simbolo della caduta della Cortina di ferro insieme a figure chiave dell'epoca come Lech Walesa e Michail Gorbaciov.