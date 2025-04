Tottenham contro Southampton – line -up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-04 23:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:della partita perIl breve periodo diin Premier League potrebbe concludersi bruscamente questa domenica se non si mettono all’altrailnel nord di Londra.Il manager delAnge Postecoglou ha subito una serata frustrante nella loro perdita di Derby di Londra di infrasettimanale a Chelsea.L’obiettivo di Enzo Fernandez è stato sufficiente per consegnare il Chelsea la vittoria, mentre il potenziale pareggio di Pape Sarr è stato escluso da VAR – un momento che ha scatenato un altro esplosione di Postecoglou sulla tecnologia.Con solo un punto dalle ultime quattro partite della Premier League e una vittoria solitaria nelle ultime dieci partite di campionato di casa, Spurs si ritrova al 14 ° posto nel tavolo.