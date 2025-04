Villa Adriana il luogo che lasciò a bocca aperta Leonardo da Vinci

VillaE aderisce all'iniziativa e vi aspetta nei luoghi della cultura che gestisce: Villa Adriana, Villa d'Este e il Santuario di Ercole Vincitore.Scoprite di più su https://Villae.cultura.gov.it/Villa Adriana è a 30 km da Roma ed è un luogo ricco di storia, cultura e bellezza che con il passare del tempo resta immutabile. Infatti, a distanza di secoli, chiunque vi giunga non può fare a meno di perdersi nei meandri dei suoi giardini dove l'armonia e l'eleganza diventano una cosa sola.LEGGI ANCHE:– Aeroporto di Fiumicino, sai perché è intitolato a Leonardo da Vinci?Leonardo Da Vinci restò esterrefatto da così tanta meraviglia. Leggi su Funweek.it DOMENICA AL MUSEO 6 APRILE 2025Il 6 Aprile si rinnova l'appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.Anche l'Istituto

