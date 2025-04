Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Giappone 2025: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Leggi su Oasport.it

, sabato 5 aprile, FP3 ecaratterizzeranno il week end del GP del, terzo round del Mondialedi F1. Sulla celebre pista di Suzuka si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione.La Ferrari è chiamata a una reazione dopo i tanti problemi delle prime due apparizioni in questo campionato. La Rossa è reduce dalla doppia squalifica di Shanghai (Cina) e vuole assolutamente mettere una pietra sopra dopo quanto accaduto. L’obiettivo per il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton sarà quello di massimizzare la prestazione e tirar fuori il meglio dalla monoposto.Favorite per la p.1 sono le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri.