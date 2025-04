.com - Mourinho, cosa è rimasto dello Special One? Il futuro di José è un’incognita

(Adnkronos) – Quale sarà ildi? La maxi rissa scatenata in Turchia ha puntato di nuovo i riflettori sul tecnico portoghese. Da troppo temposi parla più per i suoi comportamenti fuori dal campo, che per i risultati sportivi. Il tecnico portoghese sta attraversando una fase complicata della carriera, per molti in una vera e propria caduta libera, dopo essersi affermato come uno degli allenatori più vincenti di sempre. A volte però non bastano i trofei del passato a mantenerti nell’elite del calcio europeo,mente in un mondo che sta abbracciando sempre più una svolta ‘giochista’, con i top club che preferiscono affidarsi ad allenatori giovani seguaci del mito di Guardiola., insomma, in panchina sta vivendo una seconda vita. E sebbene non perda occasiper ricordare a tutti i successi del passato, il fatto di aver vinto almeno un trofeo in ogni squadra che ha allenato, ad eccezidel Tottenham, quando fu esrato a pochi giorni dalla finale di Carabao Cup,si sta scontrando con un calcio che sembra essere andato avanti e averlo lasciato indietro.