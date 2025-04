Paolillo | Calendario Inter non un male! Mercato? Mi aspetto un sacrificio

Paolillo analizza il momento dell’Inter, soffermandosi sul fitto Calendario che l’attende. Poi immagina ciò che potrebbe accadere in sede di Mercato.Calendario E INFORTUNI – Ernesto Paolillo, Intervenuto su Radio Sportiva, dichiara: «Quello di Coppa Italia l’ho trovato comunque un derby positivo per l’Inter. Perché giocavamo fuori casa, anche se in una stracittadina vuol dire concretamente poco, e poi perché venivamo da un momento di difficoltà nella rosa, con giocatori acciaccati. Quindi, ben venga il pareggio. In questo momento della stagione gli infortuni sono assolutamente fisiologici, perché si è già giocato tanto. Vale per l’Inter ma anche per le altre squadre. Se la squadra di Inzaghi vuole vincere tutto, come dichiarato dagli stessi giocatori, deve affrontare tante partite. Inter-news.it - Paolillo: «Calendario Inter non un male! Mercato? Mi aspetto un sacrificio» Leggi su Inter-news.it L’ex dirigente nerazzurro Ernestoanalizza il momento dell’, soffermandosi sul fittoche l’attende. Poi immagina ciò che potrebbe accadere in sede diE INFORTUNI – Ernestovenuto su Radio Sportiva, dichiara: «Quello di Coppa Italia l’ho trovato comunque un derby positivo per l’. Perché giocavamo fuori casa, anche se in una stracittadina vuol dire concretamente poco, e poi perché venivamo da un momento di difficoltà nella rosa, con giocatori acciaccati. Quindi, ben venga il pareggio. In questo momento della stagione gli infortuni sono assolutamente fisiologici, perché si è già giocato tanto. Vale per l’ma anche per le altre squadre. Se la squadra di Inzaghi vuole vincere tutto, come dichiarato dagli stessi giocatori, deve affrontare tante partite.

