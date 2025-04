.com - De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina

(Adnkronos) – Roberto Deè in pole position per la panchina del. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e soprattutto Sassuolo, sta vivendo un periodo complicato a, nonostante il terzo posto in classifica a -1 dal Monaco secondo. Il ritorno in Champions League però non sembra essere sufficiente per garantire all’ex attaccante un futuro al Velodrome. Nelle ultime settimane infatti, secondo quanto riporta L’Equipe, si sarebbero incrinati i rapporti con lo, una frattura che oggi non sembra colmabile. La sconfitta dello scorso weekend contro il Reims ha lasciato strascichi all’interno dellodel. Secondo la ricostruzione del giornale francese, Deha portato la squadra in ritiro, annullando i due giorni di riposo previsti.