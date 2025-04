Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Calciomercato Inter, occhi su Henrique: quanto chiede il Marsiglia

2025-04-04 09:17:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal:MILANO – Lo manda De Zerbi. E questo potrebbe già valere come certificato di garanzia. L’, infatti, ha messo glisu Luis, laterale brasiliano del, che ha letteralmente svoltato da quando sulla panchina della squadra francese si è accomodato l’allenatore italiano. Oltre a diventare titolare inamovibile gli ha fatto cambiare fascia – da quella sinistra, dove giocava a piede invertito, a quella destra, trasformandolo da solo offensivo ad esterno a tutta fascia. Così, a furia di gol (9) e assist (7), si è finalmente messo in luce, attirando l’esse dell’e non solo. Classe 2001, cresciuto nel Botafogo, Luisè sbarcato in Ligue 1 nell’estate 2020, quando non aveva nemmeno vent’anni.