Movieplayer.it - Kraven il Cacciatore fa flop al box office USA, solo 11 milioni, peggior apertura per il franchise Sony/Marvel

Leggi su Movieplayer.it

Male anche Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, Oceania 2 rimane stabile in prima posizione anche se gli incassi del boxsono in calo. Le fosche previsioni della vigilia si sono avverate:ilha segnato un record negativo di incassi al debutto al boxUSA. Con soli 11di dollari raccolti in 3.211 sale, e una media per sala di 3.425 dollari, il cinecomic interpretato da Aaron Taylor-Johnson nei panni del notorio villain di Spider-Man ha aperto in terza posizione diventando ilincasso per un film delsui villain di Spider-Man al debutto, superando perfino Madame Web.un miracolo natalizio potrebbe far recuperare alla pellicola diretta da J.C. Chandor sulle origini del villan Sergei Kravinoff le .