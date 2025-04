Foto da Weapons Il Nuovo Film Horror di Zach Cregger Potrebbe Essere Collegato a Barbarian

Film di Zach Cregger, 'Weapons', sta suscitando grande interesse e speculazione tra gli appassionati del genere Horror. La Warner Bros. ha lanciato una campagna di marketing intrigante con un sito web che rivela alcuni dettagli sulla trama. Il cuore della storia sembra ruotare attorno alla misteriosa scomparsa di un gruppo di bambini nella tranquilla cittadina di Maybrook. L'indagine, finora infruttuosa, ha portato alla luce solo un video che mostra i ragazzi lasciare le loro case nel cuore della notte, senza alcun segno di costrizione. Weapons suggerisce una connessione con Barbarian, pubblicata la prima immagineUn elemento particolarmente interessante è un riferimento esplicito agli eventi narrati nel Film 'Barbarian' del 2022. Un articolo Collegato al sito web di 'Weapons' parla della scoperta di una prigione sotterranea in una casa in affitto a Detroit, collegando la vicenda alla storia di Tess Marshall, la protagonista di 'Barbarian'.

Weapons: il film horror di Zach Cregger che scuoterà il pubblico. Weapons: il nuovo attesissimo horror sarà rated-R per "violenza gore estrema" e non solo!. Pedro Pascal sarà il protagonista di Weapons, nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian.

