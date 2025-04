Will Ferrell e Zac Efron nuova commedia Amazon con Priyanka Chopra Jonas e Michael Peña

Amazon MGM Studios sta preparando una nuova commedia che vedrà protagonisti Will Ferrell e Zac Efron. La pellicola, ancora senza titolo, vedrà Ferrell interpretare un giudice televisivo, mentre Efron vestirà i panni di un giovane ex-detenuto. Questa è un'altra collaborazione tra Efron e Amazon MGM Studios, dopo Ricky Stanicky con John Cena. Trama della nuova commedia con Will Ferrell e Zac EfronLa storia ruota attorno a un giovane ex-carcerato che, appena uscito di prigione, prende in ostaggio il tribunale di un reality show. La sua motivazione? Ritiene che il giudice televisivo, un personaggio egocentrico e ossessionato dal potere, sia responsabile di aver rovinato la sua vita con una sentenza passata. Casting stellare per la commedia AmazonOltre a Ferrell ed Efron, nel cast sono stati confermati Priyanka Chopra Jonas (Baywatch, Citadel) e Michael Peña (Ant-Man). Mistermovie.it - Will Ferrell e Zac Efron: nuova commedia Amazon con Priyanka Chopra Jonas e Michael Peña Leggi su Mistermovie.it MGM Studios sta preparando unache vedrà protagonistie Zac. La pellicola, ancora senza titolo, vedràinterpretare un giudice televisivo, mentrevestirà i panni di un giovane ex-detenuto. Questa è un'altra collaborazione traMGM Studios, dopo Ricky Stanicky con John Cena. Trama dellacone ZacLa storia ruota attorno a un giovane ex-carcerato che, appena uscito di prigione, prende in ostaggio il tribunale di un reality show. La sua motivazione? Ritiene che il giudice televisivo, un personaggio egocentrico e ossessionato dal potere, sia responsabile di aver rovinato la sua vita con una sentenza passata. Casting stellare per laOltre aed, nel cast sono stati confermati(Baywatch, Citadel) e(Ant-Man).

Potrebbe interessarti anche:

Zac Efron al fianco di Will Ferrell in una nuova commedia di Nicholas Stoller

La star di A Family Affair pronta a cimentarsi in un nuovo progetto per il cinema. Zac Efron sarà il co-protagonista della nuova commedia con la star di Anchorman Will Ferrell, scritta e diretta da ...

Will Ferrell reagisce alla mancata nomination agli Oscar 2025 di Will & Harper: "Andate al diavolo!"

L'attore Will Ferrell è protagonista del documentario Will & Harper e ha condiviso la sua reazione alla mancata nomination agli Oscar. Il documentario Will & Harper, arrivato in streaming su ...

Un matrimonio di troppo, recensione: Witherspoon e Ferrell in una commedia opaca che ha poco da offrire

La nostra recensione di Un matrimonio di troppo con Reese Witherspoon e Will Ferrell: su Prime Video uno schema fin troppo visto e rivisto, privo di trovate brillanti nonostante l’ottimo cast Un ...