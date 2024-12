Gamberorosso.it - In Palestina un viticoltore produce vino naturale con uve autoctone antichissime

A 45 miglia a sud-ovest dai bombardamenti di Gaza, in Cisgiordania qualche produttore continua a fare. Dietro le etichette di Sari Khoury, proprietario di Philokalia, c'è un progetto più grande: cercare di far rivivere antiche tradizioni con uve autocotone che riflettono «la preistoria della vinificazione moderna». Una strada in salita quella intrapresa da Khoury, che se da una parte lo vede al di fuori del contesto del conflitto, non è esente da grandi difficoltà. «Khoury era uno dei pochissimi viticoltori che lavoravano nella regione prima degli attacchi di Hamas contro gli israeliani del 7 ottobre 2023 e della successiva guerra a Gaza. Il suo lavoro, con la creazione di eccellenti vini naturali, è continuato anche durante la guerra» scrive Eric Asimov sul New York Times.Dall'architettura alCresciuto tra Betlemme e Gerusalemme in una famiglia greco-ortodossa, un gruppo minoritario nella regione, dopo essersi diplomato al liceo nella Città Vecchia di Gerusalemme, Khoury ha studiato negli Stati Uniti per studiare architettura alla Virginia Tech.