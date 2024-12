Ilrestodelcarlino.it - Il Ravenna e... l’arbitro fermano la striscia di 7 vittorie del Lenz

LENTIGIONE 12 LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Bonetti (40’st Martini); Alessandrini (40’st Pari) Nappo (31’st Mordini), Battistello, Sabba; Grieco (1’st Cavacchioli), Nanni; Babbi (22’st Pastore). A disp. Delti, Cortesi, Manco, Ferrari. All. Cassani.(3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini (40’st Amoabeng); Milan, Lordkipanidze (43’st Guida), Rossetti, Biagi, Rrpaj (40’st D’Orsi); Lo Bosco (16’st Di Renzo), Manuzzi (31’st Mandorlini). A disp. Galassi, Crosariol, Calandrini, Agnelli. All. Marchionni. Arbitro: Mirri di Savona (Fumagallo e Marra). Reti: 7’ pt Manuzzi (rig.), 8’ pt Manuzzi, 12’ pt Lombardi. Note: spettatori 500 circa di cui almeno 250 ospiti. Ammoniti: Rossetti, Gasperini, Rrpaj, Milan. Angoli 1-5, recuperi 2’ + 5’. Ilespugna Lentigione e interrompe la serie dei rivieraschi fatta di sette successi consecutivi: finisce 2 a 1 per i romagnoli, sicuramente molto forti, ma anche avvantaggiati da tre decisioni arbitrali tutte da Var.