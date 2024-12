Lanazione.it - Il Figline ha l’attacco spuntato . Tanto cuore ma arriva un altro ko

0 TERRANUOVA TRAIANA 11965: Pagnini, Gozzini, Simonti, Milli (87’ Nyamsi), Nobile, De Pellegrin, Zellini (46’ Bruni), Borghi (66’ Aprili), Mugelli (67’ Ciravegna), Torrini, Rufini. All.: Brachi. TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Bega, Saitta, Privitera (79’ Lischi), Massai, Sacconi, Senzamici, Iaiunese (83’ Dini), Mannella, Marini, Tassi (Grieco). All.: Becattini. Arbitro: Aurisano di Campobasso Marcatore: 18’ Iaiunese. Note: Spettatori 500 circa. Angoli: 3-4. Ammoniti: Borghi, Sacconi, Marini, Massai, De Pellegrin, Bruni, Grieco, Torrini.– Nonostante la tanta determinazione espressa nell’arco della gara, ilconferma i limiti evidenti in attacco perre al gol per pareggiare la rete iniziale segnata dall’ex Iaiunese. Al 7’ gli ospiti si presentano davanti a Pagnini con Iaiunese, ma il tiro viene deviato in angolo.