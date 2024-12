Ilrestodelcarlino.it - Frazioni tra luci e ombre: "Noi, pronti a riaprire la casa del popolo e il bar"

Mentre una bandiera un po’ si ammaina – le poste saranno aperte solo tre giorni alla settimana – ci sonoche si accendono. Siamo a Ravalle,spesse sull’ufficio dove si va a ritirare la pensione. Sempre a Ravalle, la speranza. Una trentina di cittadini si sono messi attorno al tavolo. Daranno vita ad un’associazione – a breve l’ok allo statuto – che riaprirà ladel. C’era il Covid, si spense la luce dell’ultimo bar. Ce la farete? "Siamo molto fiduciosi", risponde Franco Ferioli Mirandola, 50 anni, che ha fatto un po’ un viaggio a rebours, a ritroso. Ha lasciato la città per andare a vivere a Ravalle. E’ il proprietario di uno dei due ’storici’ barconi fluviali ancora attraccati sul Po. Per anni cooperante internazionale e giornalista indipendente nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Israele.