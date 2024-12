Napolipiu.com - Frattura vertebrale per Buongiorno! Il comunicato del Napoli

per! Ildel">Il difensore azzurro ha riportato ladi due vertebre lombari durante l’allenamento a Castel Volturno. Il club hal’inizio immediato della riabilitazione.Grave infortunio per Alessandro. Il difensore delsi è fatto male durante la seduta odierna di allenamento a Castel Volturno. L’ex capitano del Torino, dopo il primo intervento dello staff medico azzurro, è stato immediatamente trasportato alla Clinica Pineta Grande per gli accertamenti del caso.La SSCha ufficializzato l’entità dell’infortunio attraverso un: “Alessandrosi è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, unaai processi trasversi di due vertebre lombari.