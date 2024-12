Anteprima24.it - Esplosione a Fuorigrotta, Muscarà: “Che fine ha fatto l’ufficio di prevenzione?”

Tempo di lettura: 2 minutiIn tarda mattinata, un’nella cabina di trasformazione elettrica di via Terracina, a, ha generato un incendio che ha avvolto le strutture della centrale, sprigionando una densa nube nera. Il quartiere è paralizzato, con l’aria resa irrespirabile e migliaia di utenze interrotte, tra cui i servizi essenziali all’ospedale San Paolo. Vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri sono impegnati sul posto per gestire l’emergenza. «Ennesimo disastro, dopo quello di Calenzano, oggi è Napoli a essere colpita nel cuore. Questi eventi non sono casuali, ma il tragico risultato di un sistema che ignora lae la sicurezza», denuncia la consigliera regionale indipendente Marì. La consigliera ricorda come, appena pochi giorni fa, avesse sollevato il caso dell’incidente avvenuto a Calenzano, in Toscana, dove un altro impianto pericoloso aveva messo a rischio la vita dei cittadini.