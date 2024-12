Lanazione.it - Controlli in strada. In auto con un machete. Fermato dai carabinieri

Occhio a come ci si mette alla guida. Da ieri è entrato in vigore il nuovo codice dellache, come si sa, prevede sanzioni molto più severe per punire i trasgressori. Ieri anche a Viareggio e Versilia sono stati fatti ida parte delle forze dell’ordine. Con un occhio di riguardo al mancato rispetto dei limiti di velocità e, naturalmente, alla guida con tasso alcolico elevato o dopo aver assunto droghe. Con l’aobiettivo anche di rendere più sicura la circolazionele durante queste feste di shopping natalizio. Ma ai posti di blocco è venuto fuori un po’ di tutto. A Pisa, ad esempio, è statpe denunciato dai militari del nucleo radiomobile un massarosese poiché aveva inundi 64 centimetri di lunghezza (la lama di 44 centimetri). Un’arma particolarmente pericolosa che l’uomo aveva con sè insenza un’apparente motivazione valida.