Ilnapolista.it - Conte lo aveva detto: «Fin qui bravi e fortunati a non avere infortuni». Ora la fortuna si è esaurita

Alla vigilia della partita contro la Lazio di Coppa Italia,lo. «Fin quia non». Ora duein due settimane. Una settimana fa Kvaratskhelia e oggi Buongiorno, due perni della squadra di. L’o di Buongiorno è un problema in più perché il tecnico salentino non ha molta fiducia delle riserve di cui dispone al momento.Leggi anche: Tegola Kvaratskhelia, ha finito il 2024: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchioNella conferenza pre Coppa Italia,:«L’obiettivo è crescere, costruire qualcosa e per farlo c’è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per alcuni calciatori perché abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia in cui abbiamo giocato due partite.