Quifinanza.it - Concorso Dsga 2024 scuola da 1435 posti: bando, requisiti, cosa studiare e termine per le domande

Pubblicato ildelordinario per(Dirigente scolastico generale amministrativo), area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Iper questoche riguarda la, in totale, sono 1.435 e sono suddivisi fra 16 Regioni.Dalle 12:00 del 16 dicembre chi è interessato può presentare domanda, mentre ilper la partecipazione è fissato per le 23:59 del 15 gennaio 2025.Il requisito per la partecipazione è il possesso di laurea specifica, come da allegato A oltre alla Ciad, Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.Come presentare la domandaGli aspiranti possono presentare le loro istanze esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento (inpa.gov.it). L’accesso è riservato ai possessori di Spid o Cie. Occorre inoltre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.