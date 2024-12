Coldiretti Roma, Carlo Picchi è il nuovo direttore

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 dicembre 2024- Passaggio del testimone atra ile Giuseppe Casu, in carica dal 2017, che andrà a dirigere la federazione di Cagliari., quarantaduenne reatino, lavora inda oltre 18 anni. Un percorso segnato da numerosi incarichi di responsabilità, iniziato inRieti, sua città di origine, che da gennaio lo vedrà alla guida della federazione provinciale, dove è stato per 11 anni prima come segretario di zona e responsabile provinciale nel settore tecnico, poi nell’interprovinciale e a seguire responsabile regionale del Lazio, fino a ricoprire il ruolo didelladi Frosinone eLatina, dove è anche presidente dell’ITS Academy Fondazione Bio Campus.“E’ per me motivo di grande orgoglio guidare la federazione provinciale di– spiega il– raccolgo il testimone deluscente, Giuseppe Casu, al quale auguro buon lavoro per il suoincarico e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, con una presenza costante sul territorio, accanto alle nostre aziende, che proseguirò con la sua stessa tenacia.