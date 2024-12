Lettera43.it - Christine Lagarde: «La direzione è chiara, previsti ulteriori tagli ai tassi»

ha annunciato che la Banca centrale europea è pronta a ridurre ulteriormente idi interesse se i dati economici in arrivo continueranno a confermare l’attuale situazione. Intervenendo a Vilnius, in occasione del decimo anniversario dell’introduzione dell’euro in Lituania,ha spiegato: «L’attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, ladi marcia èe prevediamo di abbassare ulteriormente idi interesse».: «Il nuovo orientamento ci permette maggiore flessibilità in grado di affrontare eventuali shock futuri»Nel suo discorso,ha sottolineato che il contesto economico è mutato rispetto al passato, con il processo di disinflazione ormai avviato e rischi più marcati per la crescita economica.