Chi è Pietro Cardano | curiosità vita privata dell’attore

è un attore che attualmente tra i protagonisti della della soap Il Paradiso Delle Signore e della serie I Casi Di Teresa Battaglia, al fianco di Elena Sofia Ricci.: il debutto in tvL’artista sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno.Nato a Torino nel 1985, debutta diciassettenne sul piccolo schermo in Cuori Rubati: sei anni dopo conseguirà il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma; nello stesso anno debutta al cinema interpretandonel film L’imbroglio nel lenzuolo, diretto da Alfonso Arau. Sempre nel 2008 lavora prima nella miniserie televisiva Lo smemorato di Collegno, per la regia di Maurizio Zaccaro, poi nel film Questo piccolo grande amore, diretto da Riccardo Donna.