Carlo Francesco e Chiara | Acutis con i nostri santi

E ’in libreria "sulle orme did’Assisi – Originali non fotocopie" (Edizioni Francescane italiane), il volume scritto dal vescovo Domenico Sorrentino, prima opera sul giovane beato ‘millennial’ e futuro santo con la canonizzazione fissata per il prossimo 27 aprile. Nel libro, aperto con un pensiero autografo di Papa, monsignor Sorrentino risponde a domande ricorrenti su, mettendone a fuoco latà alla luce del detto a lui caro: "Tutti nasciamo originali, tanti muoiono fotocopie". Sarà presentato mercoledì 18 dicembre, alle ore 17, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia. Il libro lo spiega e rivela dettagli inediti di alcuni momenti degli anni in cui il corpo del prossimo santo è rimasto nel cimitero di Assisi, fino a quando è stato trasferito – dopo il decreto sullla sua venerabilità – al Santuario della Spogliazione, fino alla beatificazione avvenuta nella Basilica Superiore di Sane agli ultimi passi che ormai lo portano sugli altari del mondo, dopo il miracolo di guarigione avvenuto per una giovane del Costa Rica con la quale l’autore è in dialogo.