Borsa | europee aprono fiacche Parigi in rosso Cac -043%

Liberoquotidiano.it - Borsa: europee aprono fiacche, Parigi in rosso (Cac -0,43%)

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Apertura fiacca per le principali Borse, cona registrare tuttavia un calo più marcato: l'indice Cac40 avvia le contrattazioni lasciando sul parterre lo -0,43%.Più vicine alla parità le altre piazze del Vecchio continente: Francoforte segna quota +0,01%, Londra +0,02% e Zurigo +0,02%. Andamento poco mosso anche per ladi Tokyo, con il Nikkei che ha chiuso con una flessione dello 0,07%. Intanto a Wall Street, che attende di conoscere la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, prevista per mercoledì prossimo, l'indice Dow Jones ha chiuso la settimana con un ribasso dello 0,20%, mentre il Nasdaq ha concluso gli scambi con un progresso dello 0,12%.