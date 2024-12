Puntomagazine.it - Avellino, in auto con arnesi da scasso. I Carabinieri denunciano quattro persone

Fermatiuomini con attrezzi dain pieno centro ad: deferiti alla ProcuraIn particolare, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, i militari dell’Arma, in pieno centro del capoluogo irpino, hanno fermato e proceduto al controllo di una BMW con targa polacca, condotta da un 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine e gravato da Foglio di via Obbligatorio con divieto d’ingresso ad, con a bordo altre tretra cui un 34enne destinatario di decreto di rintraccio per espulsione emesso dall’ufficio immigrazione della Questura di Roma.Con l’ausilio di una seconda pattuglia, a seguito di perquisizione, all’interno dell’sono stati rinvenuti vari attrezzi atti allononché una torcia.