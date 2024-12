Anticipazionitv.it - Addio a Ennio Zingarelli, storico cavaliere di Uomini e Donne

Il mondo diè in lutto per la scomparsa didel Trono Over., dentista in pensione e uomo di grande eleganza, si è spento all’età di 86 anni, lasciando un ricordo indelebile tra i fan e i partecipanti del programma. La sua figura ha segnato una delle pagine più iconiche del dating show condotto da Maria De Filippi.Una vita ricca di successi e valori, originario di Udine, ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla carriera di dentista. Uomo di cultura e di profondi valori, era stimato non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo carattere garbato e la sua capacità di relazionarsi con gli altri. La sua eleganza lo aveva reso un punto di riferimento per molti all’interno del trono over di. Gemma Galgani ricorda: omaggio aldiLa dama dirende omaggio all’ex compagno con una storia Instagram e una canzone indimenticabile La sua esperienza aè stato il pionere dei cavalieri del Trono Over, alla corte della dama torinese, nel 2011.