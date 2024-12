Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre demolisce Sami Zayn e dichiara guerra alla OG Bloodline

WWE Saturday Night’s Main Event si è aperto con uno scontro intenso, che ha vistoaffrontare.La scorsa notte, “The Scottish Warrior” ha conquistato la vittoria in una battaglia serrata che ha tenuto i fan col fiato sospeso, ma è ciò che è accaduto dopo il match a far parlare tutti. In un aggiornamento che ha elettrizzato il WWE Universe,ha pubblicato un video dal backstage su X subito dopo la sua vittoria. Recandosi verso il Gorilla Position,ha fissato la telecamera e ha pronunciato unazione glaciale: “Uno in meno, ne mancano quattro.” Il messaggio è stato forte e chiaro:ha deciso di smantellare la OG, un membrovolta.One down. Four to go. #SNME pic.twitter.com/aTwdhmFFyF—(@DWWE) December 15, 2024 Conormai alle spalle, le parole diindicano che intende affrontare Jimmy e Jey Uso prima di puntare su Roman Reigns e probabilmente CM Punk.