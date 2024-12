Oasport.it - Volley, Perugia batte Verona e si conferma insuperabile. Bovolenta trascina Piacenza, ok Milano

Oggi si sono disputate tre partite valide per la 12ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. Il girone di ritorno si è aperto con la sofferta vittoria al tie-break disul campo di: i Block Devils sono stati rimontati dai padroni di casa dopo essersi imposti nel primo e nel terzo set, ma hanno poi dettato legge al tie-break. I Campioni d’Italia hanno così difeso la propria imbattibilità, infilando la dodicesima vittoria stagionale endosi al comando della classifica generale con cinque punti di vantaggio su Trento, anche se i dolomitici dovranno recuperare l’incontro saltato oggi a causa dell’impegno nel Mondiale per Club (sconfitta in finale contro il Sada Cruzeiro).Lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi ha messo a segno 27 punti (4 muri, 6 ace), in doppia cifra anche l’opposto Wassim Ben Tara (17 punti) e l’altro martello Kamil Semeniuk (10) sotto la regia di Simone Giannelli.