Anteprima24.it - VIDEO&FOTO/Napoli, scarichi fogne nel mare di Nisida e Gaiola: in centinaia sfilano per protesta

Tempo di lettura: < 1 minutoInhanno sfilato da Coroglio alla spiaggia della, per dire no al progetto. “Bastaneldi” lo slogan degli ambientalisti. Decine di sigle in piazza, contro glifognari nelle acque die della. Li prevede il Praru di Bagnoli, nell’ambito del piano di risanamento e rigenerazione dell’ex sito industriale. Nei giorni scorsi, c’è stato l’ok definitivo del ministero dell’Ambiente, di concerto con il dicastero della Cultura.I manifestanti ricordano come l’area sia una Zona Speciale di Conservazione. Ossia un sito di importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione europea. “Un tratto di costa meraviglioso – spiegano – ai piedi del parco Archeologico del Pausilypon“. Secondo gli attivisti, “milioni di euro” serviranno a “riattivare uno scarico dismesso da anni”.