Taglio del nastro in corso Carducci. Il Welcome Point di Vetrina Toscana

Grosseto, 15 dicembre 2024 – Al centro del centro. Un gioco di parole che ben riassume ildiin. Adesso tante domande avranno risposte perché all’interno del piccolo punto d’accoglienza verrà dato massimo spazio alle eccellenze enogastronomiche del territorio. In più, oltre a colmare interrogativi, il luogo metterà ini prodotti di ottima qualità che il nostro territorio offre. Confcommercio Grosseto ha inaugurato il nuovodi, il primo spazio fisico nato nell’ambito del noto progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia diPromozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema. Già nei giorni prima dell’apertura definitiva, il lavoro è stato certosino ma spontaneo, perché ogni eccellenza incontrata è stata intercettata e messa al corrente del nuovo “punto in” per poter usufruire degli spazi.