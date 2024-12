Lanazione.it - Positivi all’alcoltest, primi sanzionati con le nuove norme

La Spezia, 15 dicembre 2024 – Gli spezzini hanno già fatto i conti con il nuovo codice della strada appena entrato in vigore. I controlli straordinari predisposti dal comando della polizia municipale diretto da Fabrizio Bertoneri hanno portato alla denuncia di 6 automobilisti. Nei guai anche un ragazzo di 16 anni denunciato al Tribunale dei minori di Genova. Era ubriaco alla guida del suo scooter nelle vie del centro. La polizia locale ha effettuato una serie di controlli straordinari in diverse zone della città, in occasione dell’entrata in vigore delle recenti modifiche al codice della strada, che inaspriscono le sanzioni per comportamenti di guida particolarmente pericolosi. I controlli contro la guida in stato di ebbrezza, effettuati in viale Italia, via XX settembre, via Fiume e dei Colli.