Metropolitanmagazine.it - Perché il Candy Cane blush trend su TikTok è super adorabile (e perfetto per le feste)

Tra decorazioni scintillanti e maglioni natalizi, anche il beauty è in pole position grazie al nuovomakeup che sta facendo impazzire: il. Questo, ispirato alle caramelle natalizie, è un mix dirosso e illuminante bianco glitterato che dona un effetto luminoso e rosato, proprio come le guance arrossate dopo una passeggiata al freddo. Un po’ com’era il jelly donut, ma questa volta Christmas version.Che cos’è il?Nato sui dia novembre, ilè rapidamente diventato ILper le. L’idea è semplice: si disegnano strisce alternate dirosso e illuminante bianco sugli zigomi, poi si mescolano per ottenere un colore morbido e scintillante. Il risultato è un look fresco,per serate invernali e party natalizi, che regala luminosità e un tocco festoso a ogni outfit.