Ilrestodelcarlino.it - Pedro Mendes segna e riscrive la storia. Il Modena fa suo il derby con la Reggiana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I presenti allo stadio potranno dire: "Io c’ero". E bene hanno fatto ad immortalare il momento con una foto, un selfie o un video, gesto per noi oggi banale e scontato ma che 74 anni fa non era possibile. All’appuntamento con lailsi è, finalmente, presentato. Il gelido pomeriggio reggiano si trasforma in una pagina romanzesca a firma Paolo Mandelli e, accomunati dalle medesime lettere iniziali ed evidentemente lasi è divertita a ridire il tutto in questo modo così delizioso agli occhi degli oltre 2.000 del settore ospiti. "Quel sorriso, quel maledetto sorriso." è una citazione tratta da una serie televisiva che proprio ha a che fare con un apputamento romantico., il suo sorriso, non l’ha perso mai, neppure durante la settimana e quelle parole di speranza di qualche giorno fa.