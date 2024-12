Lanazione.it - Magistratura, c’è l’accordo. Dioni alla guida dei togati: tanti ritorni e qualche novità

Arezzo, 15 dicembre 2024 – Sotto l’albero c’è la nuovadella Giostra.tra le forze politiche in consiglio comunale è già raggiunto e, salvo colpi di scena, sarà ratificato nella seduta di giovedì prossimo. Elezione che arriva conmese di anticipo rispettotradizione perché dopo il Covid la scelta deisi sovrappone al voto nei quartieri (prolungati di un anno nel 2020) che si svolgerà entro febbraio. A quel momento l’organo giudicante dovrà essere già insediato e operativo per omologare il risultato elettorale. Come annunciato dal consigliere delegato Paolo Bertini si tornerà a nove componenti, dopo l’anomalia del decimo uomo degli ultimi sei anni dovutomaldestra spartizione tra quartieri, associazioni giostresche e politica (inc’era anche il consigliere comunale Angiolo Agnolucci nel doppio ruolo di elettore ed eletto) architettata dall’ex vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini e portata a termine con l’emendamento proposto da Bertini.