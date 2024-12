Ilveggente.it - Lecce-Monza, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

è una partita della sedicesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30: probabili, diretta tv e.Un pranzo che potrebbe essere indigesto, quello di domenica, soprattutto ad Alessandro Nesta. Qualora il suonon dovesse vincere, o per meglio dire, non riuscisse a tornare a casa con un risultato positivo, l’ex difensore potrebbe anche non riuscire a mangiare il panettone a pochi giorni dal Natale. La sua posizione, come sappiamo, è in bilico da un po’ di tempo.A:(Lapresse) – Ilveggente.itDiscorso ovviamente questo, nonostante la classifica sia quella che tutto noi conosciamo, che non tocca minimamente Giampaolo, da poco in sella alla panchina del, che dopo due risultati positivi ci ha rimesso le penne nello scorso fine settimana contro la Roma.