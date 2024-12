Ilrestodelcarlino.it - La chiesa di San Domenico fa da cornice a "Song of Song"

ofs: dal Cantico dei Cantici di Re Salomone". E’ il titolo dello spettacolo che va in scena oggi (ore 16, ingresso libero) nell’ineditadelladi San, in piazza del Papa ad Ancona. L’evento, promosso dal Comune (assessorato Pari Opportunità) e dal Forum delle Donne, ha come protagoniste Simona Lisi (che firma anche regia e coreografia) e Caterina Pontrandolfo. Due donne, due microfoni, la parola e il ritmo. Una lingua fortemente simbolica che ha in sè la radice di tutte le lingue e che cerca nella rapsodia a due voci il dialogo tra di esse. Attribuito al re Salomone, celebre per la sua immensa saggezza, il Cantico dei Cantici è uno degli ultimi testi accolti nel canone della Bibbia. Il suo senso è interamente mistico. L’amore narrato nel in esso appartiene all’umanità tutta.