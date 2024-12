.com - Kyrgios: “Voglio sfidare Sinner in Australia. Avrà il pubblico contro, sarà una bolgia”

(Adnkronos) – La crociata di NickJannikcontinua. Il tennistano ormai da tempo critica l’azzurro per il caso doping che lo ha riguardato, nonostante l’assoluzione in primo grado e un giudizio ancora in sospeso dopo il ricorso presentato dalla Wada, con il Tas che si esprimerà non prima di febbraio 2025., di solito molto attivo su X, questa volta ha parlato direttamente della possibilità di affrontarein campo. L’no infatti, dopo un periodo lontano dal tennis giocato, tornerà a gareggiano all’inizio della nuova stagione, e potrebbe quindi affrontare Jannik aglin Open: “Il rispetto andrebbe a farsi benedire”, ha dettoal Nothing Major Podcast, “Sento di avere molto di più, ho qualcosa in più di lui, siamo onesti.scendere in campo edavvero giocare”.